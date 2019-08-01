Овечкин считает, что Гусев адаптируется к НХЛ и хорошо впишется в игру "Нью-Джерси"

27-летний Гусев в понедельник подписал двухлетний контракт с "Нью-Джерси". Ранее в НХЛ он не провел ни одной игры, а права на игрока принадлежали "Вегасу".

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин считает, что нападающий сборной России Никита Гусев хорошо адаптируется к игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и поможет "Нью-Джерси" занять более высокое место. Такое мнение он высказал журналистам.

"Дай бог, чтобы Гусев помог "Девилз" забраться повыше. Хоккей для него будет другим, самое главное, чтобы ему тренер доверял, а по его мастерству у меня нет сомнений, думаю, что все у него будет хорошо. Все будет зависеть от тренера, с кем он его поставит, может он его поставит в четвертое звено, а как раскрывать талант в четвертом звене. От Гусева тоже многое зависит, как он пройдет подготовку, тренировочный лагерь", - отметил Овечкин.

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что у Гусева нет габаритов и высокой скорости. "Хоккей меняется, даже когда я пришел, он был более медленный. Может быть, Макфи и прав, на больших площадках скорость в принципе не нужна, можно играть за счет выбора позиции, но в НХЛ нужна скорость. Но на чемпионате мира я не увидел, что Гусев какой-то медленный, у "Нью-Джерси" молодая команда, под первым номером на драфте они взяли [Джека] Хьюза, думаю, что будут сыгрываться постепенно", - считает Овечкин.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира. В последнем сезоне он выступал за СКА и набрал 82 очка (17 голов + 65 передач) в 62 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).