Сборная России проведет первый матч ЧМ-2020 по хоккею против команды Швейцарии

Чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Хоккеисты сборной России сыграют в группе В с командами Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Все матчи в группе B будут сыграны в Цюрихе, на арене "Халленштадион", рассчитанной на 11 200 зрителей. Арена принимала мировые первенства в 1953 и 1998 годах, ее последняя реконструкция была произведена в 2005 году.

ТАСС, 1 августа. Сборная России по хоккею в первом матче на чемпионате мира 2020 года сыграет против команды Швейцарии 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Во втором матче 10 мая россияне сыграют с норвежцами, 11 мая - с американцами, 13 мая - с итальянцами, 15 мая - с казахстанцами, 16 мая - с финнами, 19 мая - с латвийцами. Матчи четвертьфиналов пройдут 21 мая, полуфиналов - 23 мая. Финал и матч за третье место пройдут 24 мая. Все полуфинальные игры и встречи за медали первенства пройдут в Цюрихе.

В группе А сыграют сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словаки, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А пройдут на новой арене в Лозанне, которая будет вмещать 9500 человек. Ее открытие запланировано на осень 2019 года.

Первый этап продажи билетов на игры мирового первенства уже стартовал, в настоящее время доступны пакеты билетов предварительного и финального раунда для каждой из двух арен. Билеты на все матчи выбранного игрового дня будут доступны с 10 сентября, на заключительном этапе в феврале и марте 2020 года можно будет приобрести билеты категории "Поддержи свою команду", которая предусматривает посещение всех матчей выбранной сборной.

На мировом первенстве 2019 года в словацких Братиславе и Кошице сборная России играла в группе B с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Австрии. Россияне заняли первое место в группе, а по итогам чемпионата завоевали бронзу.