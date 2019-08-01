Международная федерация волейбола довольна площадками для ЧМ-2022 в Ярославле и Кемерове

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) поставила высокие оценки готовности Кемерова и Ярославля для проведения матчей чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам в четверг заявил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В четверг Кемерово и Ярославль были добавлены в список городов, которые примут матчи чемпионата мира. В конце мая было объявлено, что игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

"FIVB объявила еще два города, которые примут матчи чемпионата мира - это Кемерово и Ярославль. Были проведены визиты в эти города, были поставлены определенные оценки, и международная федерация решила допустить эти два города. Подготовка идет вовсю, но пока это больше бумажная работа. На 90 процентов площадки у нас есть, мы получили очень хорошие оценки от FIVB, думаю, большую роль сыграл чемпионат мира по футболу, потому что дороги, аэропорты у нас на самом высоком уровне", - заявил Шевченко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе FIVB.