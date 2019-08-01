Футболист "Крыльев Советов" Соболев стал лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге

РПЛ проводила в соцсети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста месяца совместно с телеканалом "Матч Премьер". За 22-летнего нападающего проголосовало 38,1% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба (37,82%), третье - голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин (10,74%). Всего в голосовании приняло участие 77 503 человека. За Соболева проголосовали представители РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Соболев также одержал победу в спор за лучший гол июля, лучшим был признан его мяч в ворота тульского "Арсенала" (2:3) в рамках второго тура. За этот гол проголосовали представители РПЛ. "Матч Премьер" в качестве лучшего гола июля выбрал мяч полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота "Сочи" в третьем туре (3:0), в голосовании болельщиков победил гол полузащитника столичного ЦСКА Арнора Сигурдссона в ворота "Оренбурга" во втором туре (2:1). Так как голоса разделились, по правилу решающего голоса экспертов РПЛ лучшим в июле был признан гол Соболева.

В июле Соболев провел три матча, помимо мяча в ворота "Арсенала", на его счету дубль в ворота столичного ЦСКА (2:0). Также он стал автором голевой передачи в матче с "Уфой" (1:2).