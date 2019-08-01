Овечкин считает, что у каждого именитого спортсмена должен быть свой турнир

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин считает, что каждый именитый спортсмен должен организовывать детские турниры. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в ТАСС.

С 11 по 17 августа на льду хоккейной "Арены-Мытищи" состоится детский турнир "Кубок Александра Овечкина". Финальная встреча пройдет на арене имени Владимира Петрова в Красногорске.

"Считаю, что у каждого именитого спортсмена должен быть свой турнир. Спасибо огромное Андрею Юрьевичу Воробьеву, который сделал все, чтобы турнир жил. Думаю, все будут биться, каждый спортсмен хочет только выигрывать, будет интересно посмотреть", - отметил Овечкин.

"Когда я был юношей, мы все хотели попасть на Кубок Третьяка. У каждого молодого человека есть кумир, мне больше всех нравился Александр Мальцев, к сожалению, нет много видео [с ним]. Хотелось быть также похожим на Сергея Федорова и Марио Лемье. Но когда ты выходишь играть с ними на один лед, понимаешь, что ты чего-то стоишь, с Сергеем Федоровым мне посчастливилось играть за одну команду", - добавил Овечкин.

Кубок Александра Овечкина пройдет во второй раз, в нем примут участие воспитанники 12 спортивных школ России.