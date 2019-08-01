Танцоры Дэвис и Смолкин заявили, что не торопятся выступать во взрослом фигурном катании

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Российский танцевальный юниорский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не планируют форсировать выход на взрослый уровень в фигурном катании. Об этом спортсмены рассказали журналистам на базе "Новогорск", где в четверг стартовали контрольные прокаты юниорской сборной.

Дуэт 16-летней Дэвис и 19-летнего Смолкина появился перед сезоном-2018/19, до этого Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, выступала в паре с Федором Варламовым. К нынешнему сезону фигуристы готовились в США у Игоря Шпильбанда.

"У нас самые высокие амбиции - хочется всего и по-максимуму. Думаю, мы до конца докатаемся эти два года в юниорах. Да, многие стремятся быстрее выйти во взрослое катание, но мы не считаем это необходимым - никаких лазеек ранний переход во взрослые не дает. Нам нужно время, чтобы зарекомендовать себя, набраться опыта", - рассказал Смолкин.

"В этом году мы решили тренироваться в Америке, у русского тренера Игоря Шпильбанда, мы благодарны за эту возможность, - сообщил фигурист. - У нас было немного времени - у Дианы были экзамены. Программы доставили буквально неделю назад, но мы сделали их неплохо. Короткая программу на музыку из мюзикла "Аристокэтс" "Все хотят быть кошкой", произвольная - на музыку итальянского мелодиста Питера Чинкотти "Всегда смотря на тебя" и "Любовь ушла".

Как рассказала Дэвис, мама навестила ее во время тренировок в США: "Мама была всего один день, но как она мне сказала, за это время она отдохнула".

Фигуристы довольны тем, как проходят тренировки у Шпильбанда. "Работать с Игорем замечательно, в группе здоровая конкуренция, он потрясающе к нам относится, с удовольствием принял нас в свою команду. Рабочий процесс организован очень хорошо, время уделяется всем - все четко, все по плану. У нас есть даже специалист по дыханию, от дыхания любая подача идет - это очень интересно и очень сложно, мы такого еще не встречали", - сообщил Смолкин.