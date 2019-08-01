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Летние олимпийские виды спорта

Участие Мустафиной в ЧМ будет зависеть от ее результатов на Кубке России

Кубок России пройдет с 23 по 27 августа в Пензе
Алия Мустафина Станислав Красильников/ТАСС
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Алия Мустафина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина может претендовать на место в составе национальной команды на чемпионате мира в Германии только в том случае, если покажет хорошие результаты на августовском Кубке России в Пензе. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Мы только что вернулись с длительного сбора в Японии, Алия продолжает испытывать определенные проблемы, - заметила Родионенко. - Мне сейчас сложно говорить о перспективах ее выступления на чемпионате мира, но отбор на главный старт года будет проходить по спортивному принципу. Мы не можем везти в Германию гимнасток, чьи баллы не дают возможности бороться за награды. Участие той же Мустафиной в чемпионате мира во многом будет зависеть от того, как она проявит себя на Кубке России, который начнется буквально через три недели".

В текущем сезоне Мустафина не была включена в состав сборной России на апрельский чемпионат Европы в Польше и Европейские игры в Минске.

Кубок России пройдет с 23 по 27 августа в Пензе, чемпионат мира - с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.

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Мустафина, Алия ФаргатовнаЛетние олимпийские виды спорта
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