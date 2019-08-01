Фигурист Смолкин: конкуренция двух российских дуэтов привлекла внимание к танцам на льду

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Соперничество на международном уровне двух ведущих российских танцевальных дуэтов - Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин - повлекло за собой рост популярности в России танцев на льду. Таким мнением с журналистами поделился Глеб Смолкин, выступающий в дуэте с Дианой Дэвис, в Новогорске, где стартовали контрольные прокаты юниорской сборной.

Дуэт Дэвис [дочь тренера Этери Тутберидзе - прим. ТАСС] и Смолкина появился перед сезоном-2018/19. К нынешнему сезону фигуристы готовились в США у известного специалиста Игоря Шпильбанда.

"У всех есть, чему поучиться, в том числе у Синициной и Кацалапова, а также у Степановой и Букина - это лидеры, которые будут "бодаться" в предстоящем сезоне, обе эти пары способны на многое на мировом уровне. В олимпийский год, когда на Играх в Сочи выступали Елена Ильиных и Кацалапов, популярность танцев выросла, потом пошла на спад. Но теперь, когда у нас есть два таких сильных дуэта, внимание к танцам снова выросло", - отметил Смолкин.

Синицина и Кацалапов на последнем чемпионате мира в японской Сайтаме завоевали серебро, Степанова и Букин стали четвертыми.