Гендиректор "Зенита" уверен в готовности "Газпром Арены" к матчу после концерта Rammstein

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" будет готов к проведению матча чемпионата России против "Краснодара", несмотря на то что меньше чем за сутки до него на арене пройдет концерт немецкой рок-группы Rammstein. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Вечером 2 августа на "Газпром Арене" пройдет концерт Rammstein, а на следующий день в 21:30 мск начнется игра Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром".

"Если бы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык, - сказал Медведев. - Весь график работ согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы Rammstein знает, что ей делать - мы оказываем все необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала".

"Кроме того, есть требования по VAR (системе видеоассистента рефери, которая впервые будет работать на домашнем матче "Зенита" - прим. ТАСС), но даже их мы будем выполнять, чтобы технология была налажена и протестирована. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) был вовремя проинформирован и вовремя дал добро на использование VAR", - добавил гендиректор "Зенита".

Rammstein пригласили на матч "Зенит" - "Краснодар"

"На концерт я обязательно пойду. Я уже встречал представителей команды Rammstein и пригласил посетить футбольный матч, если кто-то останется после выступления", - отметил Медведев.

Говоря об ожидаемой посещаемости концерта и матча против "Краснодара", гендиректор "Зенита" отметил, что у немецкой группы в этом плане есть преимущество: "Танцпол дает преимущество музыкантам. По динамике продаж у нас ожидается аншлаг на Rammstein и близкая к средней посещаемость "Газпром Арены" на матче (в среднем на играх "Зенита" на этом стадионе собирается 48 118 зрителей, клубный рекорд - 61 494 болельщика - прим. ТАСС), несмотря на позднее начало встречи", - резюмировал представитель руководства "Зенита".

После трех туров чемпионата России "Зенит" с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице, "Краснодар" с шестью очками располагается на четвертой позиции. В четвертом туре команды сыграют между собой.