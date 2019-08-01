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Пять ледовых арен построят в Московской области до конца 2021 года

За пять лет в регионе построили 34 ледовых арены

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пять новых ледовых арен будут построены на территории Московской области до окончания 2021 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"За пять лет в Подмосковье построили 34 ледовых арены. В Московской области хоккей является базовым видом спорта. У нас активная стадия строительства, мы введем еще пять крытых ледовых арен", - рассказал Терюшков.

На данный момент в Континентальной хоккейной лиге Московскую область представляет "Витязь".

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