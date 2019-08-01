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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Свинин: контрольные прокаты юниорской сборной для фигуристов сложнее соревнований

Прокаты стартовали в четверг на льду Учебно-тренировочного центра "Новогорск"

НОВОГОРСК /Московская обл./, 1 августа. /ТАСС/. Выступления на предсезонных прокатах, которые стартовали на льду Учебно-тренировочного центра "Новогорск", фигуристам даются сложнее, чем соревнования. Таким мнением с журналистами поделились тренеры Ирина Жук и Александр Свинин.

В нынешнем сезоне у тандема тренеров четыре дуэта - Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов и Софья Шевченко/Игорь Еременко, выступающие на взрослом уровне. Также Свинин и Жук тренируют юниорскую пару Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

"Такие прокаты, это больше чем соревнования - на турнирах мы знаем наши ошибки, а тут мы представляем новые программы, которые специалисты видят впервые. Эти прокаты в начале сезона очень важны, и мы очень рады, что теперь их можно увидеть даже в интернет-трансляции", - рассказал Свинин.

"Наши фигуристы хорошо поработали, повзрослели, они тянутся за Сашей и Иваном. Наша молодая пара Шанаева/Нарижный рвется вперед, их даже приходится останавливать. Пара яркая, неординарная, эмоциональная", - рассказала Жук.

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