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Летние олимпийские виды спорта

Губернатор Миронов: пребывание в Ярославле участников ЧМ по волейболу будет комфортным

В четверг Кемерово и Ярославль были добавлены в список городов, которые примут матчи ЧМ-2022

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 август. /ТАСС/. Пребывание спортсменов и болельщиков в Ярославле во время проведения матчей мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году будет комфортным и безопасным. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал на своей странице в Facebook в четверг.

В четверг Кемерово и Ярославль были добавлены в список городов, которые примут матчи чемпионата мира. В конце мая было объявлено, что игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

"Для нас это большая честь и ответственность. Безусловно, впереди много организационной работы. Но опыт проведения крупных спортивных мероприятий у нас есть. Пребывание в нашем городе спортсменов, а также гостей чемпионата сделаем комфортным, интересным и безопасным", - написал Миронов.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды.

Теги
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