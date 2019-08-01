Спортивный комплекс планируется построить в Ярославле к ЧМ-2022 по волейболу

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Современный волейбольный комплекс планируется построить в Ярославле для проведения матчей мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев.

В четверг Кемерово и Ярославль были добавлены в список городов, которые примут матчи чемпионата мира. В конце мая было объявлено, что игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

"Основной площадкой для проведения матчей заявлена "Арена 2000". При небольшой модернизации она готова принять чемпионат мира. Правительство много работает над тем, чтобы построить современный спортивный волейбольный комплекс. Для этого уже выбрано приемлемое место, правительство Москвы выделило средства на создание проектно-сметной документации и прохождение экспертизы. До конца года планируется подготовить проект и экспертизу, в дальнейшем выйти на вопрос финансирования постройки спортивного комплекса", - сказал Ведьмедев.

По его словам, на подготовку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы правительство Москвы выделило 110 млн рублей. Строительство комплекса потребует затрат не менее 1 млрд рублей.

"Место определено - это пересечение улицы Марголина и проспекта Фрунзе, Фрунзенский район. Сейчас там пустырь. Планируется создать бассейн и фитнес-индустрию, то есть планируется достаточно большой объект, который потом будет функционировать для жителей области", - добавил Ведьмедев.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды.