Сборная России по регби проведет товарищеский матч в Москве против сборной премьер-лиги

ТАСС, 1 августа. Российские регбисты проведут товарищескую встречу против сборной премьер-лиги 12 августа в Москве после отмены матча с командой Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Отмечается, что товарищеский матч со сборной премьер-лиги станет важным элементом тренировки командного взаимодействия игроков команды России накануне товарищеского матча со сборной Италии, который пройдет 17 августа. В сборную клубов вошли игроки основных составов "Славы" (Москва), "ВВА-Подмосковья" (Московская область) и "Кубани" (Краснодар). После матча пройдут автограф- и фотосессии для болельщиков с игроками обеих команд.

19 июля ФРР объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды. Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии, первый матч российские регбисты проведут против хозяев турнира 20 сентября.