Гол Комличенко помог чешской "Младе Болеслав" выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ

ТАСС, 1 августа. Гол российского нападающего Николая Комличенко, забитый в ворота казахстанского футбольного клуба "Ордабасы" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, помог чешской "Младе Болеслав" выйти в третий квалификационный раунд.

"Млада Болеслав" одержала гостевую победу со счетом 3:2. Помимо Комличенко, который забил гол на 33-й минуте с пенальти, в составе победителей отличились чешский полузащитник Марек Матейовский (8) и боснийский нападающий Мурис Мешанович (47). У казахстанского клуба голы на свой счет записали нападающий Алексей Щеткин (45) и сенегальский полузащитник Абдулай Диакате (56, с пенальти). Первый матч завершился вничью (1:1).

В третьем квалификационном раунде "Млада Болеслав" встретится с победителем противостояния между румынской "Стяуа" и армянским "Алашкертом". Первый матч в Армении завершился со счетом 3:0 в пользу "Стяуа".

Также во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский "Арсенал" на выезде сыграет ответный поединок с "Нефтчи" в четверг, начало встречи в 20:00 мск. Первый матч между соперниками завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0. Остальные матчи второго квалификационного раунда пройдут в среду и четверг. В случае выхода в следующую стадию "Арсенал" сыграет с израильским клубом "Бней Йегуда".

В третьем квалификационном раунде "Спартак" сыграет с швейцарским "Туном", первый матч московский клуб проведет в гостях 8 августа, ответная встреча пройдет 15 августа.

Результаты других встреч игрового дня:

"Астана" (Казахстан) - "Санта-Колома" (Андорра) - 4:1 (первый матч - 0:0);

"Кайрат" (Казахстан) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 1:1 (0:2);

"Вииторул" (Румыния) - "Гент" (Бельгия) - 2:1 (3:6).