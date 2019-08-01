Тренер сборной России по баскетболу Базаревич сообщил, что Мозгов пропустит Кубок мира

ТАСС, 1 августа. Центровой подмосковных "Химок" Тимофей Мозгов не сможет помочь сборной России на Кубке мира по баскетболу, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ранее глава РФБ Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что главный тренер российской команды Сергей Базаревич готов ждать Мозгова "до последнего" и, в случае минимальной готовности, центровой будет включен в состав национальной команды. Также из-за травмы на Кубке мира не примет участие разыгрывающий Дмитрий Хвостов, от повреждений восстанавливаются защитники Алексей Швед и Дмитрий Кулагин.

"Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей. К сожалению, все так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно еще минимум две-три недели, это означает, что мы продолжим подготовку без Мозгова. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Базаревич.

31 июля чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/16 в составе "Кливленда" подписал контракт с "Химками". В минувшем сезоне Мозгов не провел ни одного матча за "Орландо" в НБА из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его.