Серебряный призер ЧЕ-2013 по тяжелой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

ТАСС, 1 августа. Российский тяжелоатлет Ринат Киреев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Дисквалификация спортсмена отсчитывается от 2 июля 2019 года.

На счету 31-летнего Киреева две победы на чемпионатах России (2011, 2012), а также две серебряные медали национального первенства (2010, 2014). Россиянин также является серебряным призером чемпионата Европы в весе до 94 кг (2013) и победителем Универсиады (2011, до 85 кг).