Российский форвард Александров подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луисом"

ТАСС, 1 августа. Российский нападающий Никита Александров подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Александров был выбран "Сент-Луисом" во втором раунде драфта НХЛ под общим 62-м номером. Россиянин последние два сезона провел в клубе Главной юниорской лиги Квебека "Шарлоттаун". В прошлом сезоне он сыграл 64 матча в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и сделал 34 голевые передачи. В плей-офф он провел шесть встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи.

"Сент-Луис" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.