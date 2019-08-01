Левашов: "Арсенал" уступил "Нефтчи" в Лиге Европы не из-за отсутствия опыта в еврокубках

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Футболисты российского "Арсенала" вылетели из Лиги Европы, уступив в двух матчах азербайджанскому "Нефтчи", не из-за отсутствия опыта игры в еврокубках. Такое мнение журналистам высказал вратарь туляков Михаил Левашов.

В четверг "Арсенал" на выезде уступил "Нефтчи" со счетом 0:3, первый матч в Туле также завершился поражением российской команды (0:1).

"В первом тайме мы играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились", - сказал Левашов.

"Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение", - добавил он.

"Арсенал" завоевал право участия в Лиге Европы, заняв шестое место по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги.