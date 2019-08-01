Футболист "Нефтчи" Алиев не ожидал, что матч с "Арсеналом" закончится крупной победой

БАКУ, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий азербайджанского "Нефтчи" Рауф Алиев не ожидал, что его команда забьет так много мячей в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". Об этом он сказал журналистам.

В четверг "Арсенал" уступил "Нефтчи" со счетом 0:3 (первый матч - 0:1) и завершил борьбу в турнире. Алиев стал автором первого гола в ответной игре.

"Не ожидал, что забьем так много, - признался Алиев. - Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд. Это стало ответом тем, кто в нас не верил, кто думал, что дальше пройдет "Арсенал".

В третьем квалификационном раунде "Нефтчи" сыграет с израильским клубом "Бней Иегуда". "Не будем пока думать о группе. Впереди новый соперник, которого надо проходить. Если уже сейчас будем думать о групповой стадии, то это нам лишь помешает".

Первый матч азербайджанский клуб проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде.