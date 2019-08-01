Гонщики "Формулы-1" перед каникулами выступят на Гран-при Венгрии

ТАСС, 2 августа. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Венгрии - стартует в пятницу. Гонщики в первый день проведут две свободные практики.

После этапа в Венгрии пилоты уйдут в отпуск на четыре недели. Лидером чемпионата останется британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", который опережает партнера по команде финна Валттери Боттаса на 41 очко. Попробует приблизиться к нему голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", одержавший две победы в последних трех гонках. Ферстаппен еще ни разу в нынешнем сезоне не финишировал ниже пятого места и в личном зачете опережает пилотов "Феррари" - немца Себастьяна Феттеля и монегаска Шарля Леклера.

В отличном настроении на летние каникулы уйдет единственный россиянин в "Формуле-1" Даниил Квят. На прошлом этапе, который состоялся в Германии, уфимец в третий раз в карьере финишировал на подиуме, заняв третью строчку. Для "Торо Россо" это попадание на пьедестал и вовсе стало вторым в истории. Но расслабляться им не стоит, ведь теперь пилотам команды надо защищать свои позиции в личном зачете и Кубке конструкторов.

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. По мнению многих, гонки здесь получаются одними из самых скучных.

Рекордсменом по числу побед в Венгрии является Хэмилтон, на счету которого шесть финишей на первом месте. Также из действующих пилотов здесь побеждали финн Кими Райкконен (2005), австралиец Даниэль Риккьярдо (2014) и Феттель (2015, 2017).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).