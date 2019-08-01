Баскетболисты сборной России сыграют с командами Иордании и Ирана на турнире в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу примет участие в международном товарищеском турнире в Москве в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года. Команда Сергея Базаревича сыграет со сборными Иордании и Ирана.

Едва началась подготовка, а российская сборная уже столкнулась с серьезными проблемами. На Кубке мира точно не сыграют основной разыгрывающий национальной команды Дмитрий Хвостов и основной центровой Тимофей Мозгов. Под вопросом остается участие защитника Дмитрия Кулагина.

Мозгова сборная ждала до последнего момента, но в четверг стало окончательно ясно, что центровой не успеет восстановиться к мировому первенству. "К сожалению, все так, как мы и предполагали. Прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно еще минимум две-три недели. Это означает, что мы продолжим подготовку без Мозгова", - признался Базаревич.

Сборная начала подготовку в УТЦ "Новогорск" неделю назад и все это время, по признанию членов команды, отрабатывала новые взаимодействия. "Мы пытаемся привлечь ближайший резерв на этом этапе, - заявил главный тренер журналистам. - Все обеспокоены потерями из-за травм. Учитывая повреждение основного разыгрывающего, пытаемся экспериментировать, находя другие акценты".

Форвард Андрей Воронцевич заявил ТАСС, что отсутствие лидеров заставит команду сплотиться. "В предстоящих товарищеских матчах мы планируем наигрывать связки, которые отрабатываем на тренировках, - признался Воронцевич. - Я прошу болельщиков приходить на наши игры и поддерживать команду".

Местом проведения турнира станет УСК ЦСКА. Это будут первые контрольные матчи сборной России в подготовительном цикле. Кубок мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.