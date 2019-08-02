Первая потеря. Футболисты тульского "Арсенала" завершили выступление в Лиге Европы

БАКУ, 2 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" в четверг со счетом 0:3 проиграл бакинскому "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не смог пройти в следующую стадию турнира. Первая встреча, состоявшаяся неделю назад на домашнем стадионе российского клуба, тоже завершилась победой азербайджанской команды - 1:0.

"Арсенал" в нынешнем сезоне дебютировал еврокубках, поэтому "Нефтчи" стал первым в истории соперником для подопечных Игоря Черевченко на международной арене. Перед началом противостояния тульский клуб казался бесспорным фаворитом в этой паре. Даже неубедительные действия в первой встрече не сломили веру букмекеров в российскую команду. Никто не предполагал, что "Арсенал" станет первым представителем России, который не одержит победу над азербайджанским клубом.

Ранее российские команды играли с азербайджанскими шесть раз. Две победы над все тем же "Нефтчи" одержал казанский "Рубин" (1:0, 1:0) в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2012/13. Бакинский клуб встречался и с московским ЦСКА - в 2004 году армейцы оказались сильнее соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:0, 2:0). Также "Краснодар" на групповой стадии Лиги Европы сезона-2015/16 одержал две победы над "Габалой" (2:1, 3:0).

Ответный матч между "Нефтчи" и "Арсеналом" посетили около 9 тыс. зрителей, российский клуб в столицу Азербайджана приехали поддержать около 50 болельщиков. Командам предстояло играть в непростых погодных условиях - температура воздуха составляла около 30 градусов тепла. Как и в первом матче, подопечные Черевченко сделали ставку на быстрый гол и сразу бросились отыгрывать отставание в один мяч, полученное в первой встрече. Азербайджанцы оказались готовы к атакующим действиям туляков и выстроили организованную оборону на своей половине поля, изредка угрожая воротам Михаила Левашова опасными контратаками.

Активнее всего в первом тайме работал правый фланг "Арсенала", где комбинировали защитник Кирилл Комбаров и полузащитник Даниил Лесовой. В центре атаку поддерживал Игорь Горбатенко, который несколько раз угрожал воротам соперника из-за пределов штрафной, дальними ударами также отметились Лесовой, полузащитник Сергей Ткачев и форвард Евгений Луценко. Однако настоящей опасности воротам азербайджанцев создать так и не удалось. Пожалуй, наиболее реальный шанс забить имел защитник Максим Беляев, но открыть счет его удар не помог.

Во втором тайме игроки "Арсенала" вновь постарались с первых минут навязать свою игру и большими силами выдвинулись в атаку. Попытки оказались тщетными, а на 88-й минуте встречи мяч попал в руку защитнику "Арсенала" Гие Григалаве в штрафной площади, главный арбитр Алан Марио Сант из Мальты назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал бразильский форвард "Нефтчи" Дарио да Силва. Уже в добавленное время после навеса со стандарта третий мяч в ворота российской команды отправил сенегальский защитник Мамаду Мбоджи, установив тем самым итоговый счет встречи - 3:0.

Нельзя пенять на отсутствие опыта

Голкипер "Арсенала" Левашов после матча заявил, что тулякам просто не повезло в противостоянии, так как моменты команда создавала. Однако Черевченко не согласился со своим подопечным. "В обороне мы много ошибались, "Нефтчи" нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны, ведь наши футболисты выступают в своих сборных, для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом", - сказал Черевченко.

Тренер "Нефтчи" Роберто Бордин тоже поделился своим мнением после матча. "Нас ждала игра с тяжелым соперником, это мы увидели уже на первых минутах. Предполагали, что они будут рисковать, были готовы к такому развитию событий. Мы хорошо сдерживали давление "Арсенала", а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась", - сказал Бордин.

Неудачи туляков также можно связать со слабой трансферной кампанией. Руководство команды, которая заняла в прошлом сезоне чемпионата России шестое место, так и не смогло найти замены ушедшим лидерам - полузащитникам Резиуану Мирзову, Зелимхану Бакаеву и нападающему Луке Джорджевичу. Также клуб из-за травмы потерял хавбека Эванса Кангву перед самым началом противостояния.

О глубине состава тренер туляков может только мечтать. При этом график у "Арсенала" выдался не самый завидный - команда провела три матча за неделю. Однако футболисты российского клуба не стали сетовать на плотность графика. Беляев отметил, что команда была готова к такому календарю, поскольку знала об этом задолго до старта сезона.

Далее Россию в еврокубках будет представлять уже привычная компания. Петербургский "Зенит", столичный "Локомотив" и "Краснодар" находятся в сетке Лиги чемпионов, а московские ЦСКА и "Спартак" - Лиги Европы. Петербуржцы и железнодорожники, как и армейцы, начнут еврокубковый сезон с группового раунда. До этой стадии Россия рискует потерять минимум еще одного участника, ведь "Краснодару" в третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов будет противостоять португальский "Порту", который является одним из самых неудобных клубов для российских команд.