Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

ТАСС, 2 августа. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 22 минуты. Соперники второй раз встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Четыре года назад Тиафо победил россиянина в Ницце (Франция) со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, встретится с хорватом Марином Чиличем (6). Матч пройдет 2 августа, начало - 22:30 мск.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. Ранее из борьбы за главный приз выбыли Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа.