{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Россиянин победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 7:5
Даниил Медведев EPA-EFE/JULIAN SMITH
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JULIAN SMITH

ТАСС, 2 августа. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 22 минуты. Соперники второй раз встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Четыре года назад Тиафо победил россиянина в Ницце (Франция) со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, встретится с хорватом Марином Чиличем (6). Матч пройдет 2 августа, начало - 22:30 мск.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. Ранее из борьбы за главный приз выбыли Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа.

Теги
ATP
Первая потеря. Футболисты тульского "Арсенала" завершили выступление в Лиге Европы
Российский клуб по сумме двух встреч проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:4
Читать полностью