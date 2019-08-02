Грачева проиграла Шувэй в матче второго круга теннисного турнира в Вашингтоне

ТАСС, 2 августа. Российская теннисистка Варвара Грачева уступила представительнице Тайваня Се Шувэй во встрече второго круга турнира в Вашингтоне и не смогла пробиться в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу 33-летней Шувэй. Встреча длилась 2 часа 40 минут. Соперницы впервые играли между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале Шувэй встретится с американкой Кэти Макнелли. Также на этой стадии выступит россиянка Анна Калинская, которая сыграет с француженкой Кристиной Младенович. Матч пройдет 2 августа, начало - 22:30 мск.

Соревнования завершатся 4 августа.