Игорь Крутой станет режиссером празднования 40-летнего юбилея московской Олимпиады

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский композитор Игорь Крутой станет режиссером праздничного мероприятия, посвященного 40-летнему юбилею московской Олимпиады. Об этом ТАСС сообщил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Смирнов, который также является почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР), на мартовском заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта предложил отпраздновать 40-летие проведения в СССР летних Олимпийских игр. Президент России Владимир Путин тогда же поддержал идею почетного президента ОКР о том, что следует торжественно отметить юбилей летней Олимпиады-1980.

"Создан штаб подготовки проведения мероприятий по случаю юбилея Олимпиады в Москве, который возглавляет заместитель мэра Москвы Дмитрий Карпенко. В нем собрана большая группа людей, в частности, туда входят министр спорта РФ Павел Колобков, глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, помощник президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин. Я тоже вхожу в этот штаб", - сказал Смирнов.

"Составлен план, который предусматривает проведение большого праздника, его режиссером будет наши известный композитор Игорь Крутой. В рамках празднования юбилея пройдет много выставок, конкурсов, фестивалей. Составлен большой, подробный план мероприятий. В освещении будет участвовать и телевидение, Константин Эрнст и его заместитель также участвуют в этом проекте", - добавил собеседник ТАСС.

"Штаб уже провел два заседания, подготовка идет полным ходом"

Смирнов отметил, что сейчас перед МОК серьезно стоит вопрос наследия Игр - использование сооружений, которые остались после Олимпиад.

"Не секрет, что в ряде бывших олимпийских столиц подобная проблема существует. Поэтому для нас предстоящее событие - не просто празднование 40-летия, таким образом мы продемонстрируем, как в Москве и других городах, которые принимали ту Олимпиаду, относятся к олимпийскому наследию. В каком состоянии находятся спортивные сооружения, как их содержат, особенно после чемпионата мира по футболу, когда все было приведено в порядок. Мы ставим задачу пригласить международные федерации и показать им, что мы готовы для проведения крупнейших международных соревнований", - подчеркнул почетный президент ОКР.

"Штаб подготовки мероприятия уже провел два заседания, подготовка идет полным ходом", - сказал Смирнов.

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года.