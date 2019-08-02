Бах дал согласие принять участие в праздновании юбилея московской Олимпиады

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дал согласие принять участие в праздновании юбилея Игр 1980 года в Москве. Об этом ТАСС сообщил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Смирнов, который также является почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР), на мартовском заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта предложил отпраздновать 40-летие проведения в СССР летних Олимпийских игр. Президент России Владимир Путин тогда же поддержал идею почетного президента ОКР о том, что следует торжественно отметить юбилей летней Олимпиады-1980.

"Идею проведения юбилейных мероприятий поддерживает и МОК. Мы пригласили президента международного комитета Томаса Баха, он дал согласие. В числе приглашенных также члены МОК, представители олимпийской семьи, руководители международных федераций", - сказал Смирнов.

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Сборная ФРГ по фехтованию, членом которой был Бах, являлась одним из потенциальных фаворитов турнира рапиристов на ОИ-1980, но Западная Германия из-за бойкота не прислала в Москву свою делегацию.