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Бах дал согласие принять участие в праздновании юбилея московской Олимпиады

В числе приглашенных также члены МОК, представители олимпийской семьи, руководители международных федераций
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ, архив
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ, архив

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дал согласие принять участие в праздновании юбилея Игр 1980 года в Москве. Об этом ТАСС сообщил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

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Смирнов, который также является почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР), на мартовском заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта предложил отпраздновать 40-летие проведения в СССР летних Олимпийских игр. Президент России Владимир Путин тогда же поддержал идею почетного президента ОКР о том, что следует торжественно отметить юбилей летней Олимпиады-1980.

"Идею проведения юбилейных мероприятий поддерживает и МОК. Мы пригласили президента международного комитета Томаса Баха, он дал согласие. В числе приглашенных также члены МОК, представители олимпийской семьи, руководители международных федераций", - сказал Смирнов.

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Сборная ФРГ по фехтованию, членом которой был Бах, являлась одним из потенциальных фаворитов турнира рапиристов на ОИ-1980, но Западная Германия из-за бойкота не прислала в Москву свою делегацию.

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