Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом

ТАСС, 2 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова прекратит сотрудничество с 55-летним шведским тренером Томасом Хогстедтом, который начнет работу с 23-летней Ребеккой Петерсон. Об этом сообщает портал Good to Great.

"Пока между нами нет сотрудничества, но я надеюсь, что он сможет присоединиться к моей команде на US Open, - сказала шведская теннисистка. - После Уимблдона я была в Мариестаде и Барселоне, где тренировалась с Хогстедтом. Я поработала с ним несколько недель перед началом сезона на твердом покрытии. Он помог мне понять то, что мне нужно делать и о чем думать для победы над другими теннисистками".

Шведский специалист был тренером Шараповой с 2011 по 2013 год. Они возобновили сотрудничество в 2018 году. В его послужном списке значится работа с такими теннисистками, как румынка Симона Халеп, датчанка Каролин Возняцки, китаянка Ли На, канадка Эжени Бушар, американка Мэдисон Киз и немцем Томми Хаасом.

Шарапова на текущий момент занимает 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей 36 турниров WTA, россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.

Петерсон занимает 70-е место в рейтинге WTA. В ее активе один выигранный турнир WTA.