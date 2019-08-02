Празднование юбилея московской Олимпиады пройдет за три недели до старта Игр в Токио

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Празднование юбилея Олимпиады 1980 года в Москве пройдет за три недели до старта Игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Смирнов, который также является почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР), на мартовском заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта предложил отпраздновать 40-летие проведения в СССР летних Олимпийских игр. Президент России Владимир Путин тогда же поддержал идею почетного президента ОКР о том, что следует торжественно отметить юбилей летней Олимпиады-1980.

"Событие пройдет перед Олимпиадой в Токио, за три недели до ее старта", - сказал Смирнов.

Президент ОКР Станислав Поздняков ранее сообщил журналистам о возможности проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею московских Игр в рамках Всероссийского олимпийского дня - 2020.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.