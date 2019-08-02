Хайдайверы России, Украины и США выступят на турнире в Крыму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сильнейшие хайдайверы России, Украины, США, Великобритании и ряда других стран, в числе которых чемпион мира британец Гэри Хант, выступят на Кубке мира по клифф-дайвингу в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.

Соревнования по клифф-дайвингу пройдут 10 августа в Симеизе на скале Дива. Призовой фонд соревнований составит $40 тыс.

За победу будут бороться 14 спортсменов: Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Вячеслав Колесников (Украина), Гэри Хант (Великобритания), Джуселино Джуниор (Бразилия), Дэвид Колтури (США), Игорь Семашко (Россия), Мигель Гарсия (Колумбия), Михал Навратил (Чехия), Никита Федотов (Россия), Серхио Гузман (Мексика), Энди Джонс (США).

Большинство из них выступали на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, который завершился 28 июля.

В церемонии награждения примут участие вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Клифф-дайвинг - экстремальный вид водного спорта, представляющий собой прыжки с отвесных скал в естественные водоемы.