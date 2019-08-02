Глава управления президента по коммуникациям вошел в совет по проведению в РФ Евро-2020



ТАСС, 2 августа. Начальник управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов вошел в состав координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

Совет был создан в апреле 2019 года. Его председателем является вице-премьер Ольга Голодец.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея пройдет в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.