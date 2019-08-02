Глава IAAF Коу будет приглашен на празднование юбилея Олимпиады в Москве

Смирнов, который также является почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР), на мартовском заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта предложил отпраздновать 40-летие проведения в СССР летних Олимпийских игр. Президент России Владимир Путин тогда же поддержал идею почетного президента ОКР.

"Я думаю, что приглашения пошлют всем международным федерациям, дискриминации не должно быть, тем более что Коу - чемпион Олимпийских игр в Москве. Конечно, он получит приглашение. Почему нет?" - сказал Смирнов.

Британец Коу, обладатель двух медалей Игр-1980 (золото - бег на 1500 метров, серебро - 800 м), был избран главой IAAF в августе 2015 года. В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики из-за разразившегося допингового скандала была временно лишена членства в IAAF.