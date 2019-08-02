Эксперт: VAR поможет женской бригаде судей справиться с работой на Суперкубке УЕФА

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и обладатель трофея Лиги Европы "Челси", станет француженка Стефани Фраппар. Ее ассистентками будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил. На игре будет использоваться система VAR, за которую будет отвечать бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном.

"Это очень хорошая и удивительная новость, но с другой стороны, есть VAR, на что, я думаю, УЕФА очень рассчитывает, - считает Авдонченко. - Если будет какая-то ошибка со стороны женщины-судьи, то VAR поможет. Мне кажется, УЕФА считает, что в будущем нужно доверять больше матчей женщинам. Я когда увидела эту новость, очень порадовалась за девочку, я ее инспектировала, когда она делала свои первые шаги, для француженки это здорово, не каждый может судить такие матчи, это сумасшедший шаг для Стефани".

В то же время Авдонченко считает, что женщины пока не могут справляться со скоростями в мужском футболе. "Со скоростями справиться невозможно, бывали такие эпизоды, когда мяч в штрафной площади, а судья стоит в центральном круге, она не успевает, как бы она ни старалась. С VAR, возможно, женщины и могут судить, но без него я даже боюсь что-то говорить, потому что не хочу никого обидеть. Можно сдавать мужские нормативы, но на поле нужны не нормативы, а еще и голова, быстрое понимание игры, а это уже следующий шаг", - пояснила она.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.

Российские женщины-судьи могут работать на мужских матчах

Финал женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 обслуживала российская бригада судей во главе с Анастасией Пустовойтовой. 38-летняя россиянка также работала на матче за третье место женского чемпионата мира - 2019.

"У нас есть ряд судей, тоже арбитры ФИФА, которые не уступят Анастасии. В любом случае стремиться к этому [работе на мужских матчах] надо, но нужно пройти хорошую практику, начиная с Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Если они без VAR будут показывать хорошие результаты, то почему бы дальше не двигаться по лестнице. От этого отказываться не нужно, к этому надо стремиться, если руководство РФС посчитает, что женщины могут работать на матчах, то почему бы и нет", - считает Авдонченко.

"Мое мнение двояко, с VAR, возможно, это хорошая практика, но тогда встает вопрос, куда мужчин девать. Они профессионалы, готовятся по специальной программе, а если будут судить женщины, то так скоро мужчины будут работать на женских чемпионатах, если не будет разделения", - заключила собеседница агентства.

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ранее заявил, что Пустовойтова может начать работу на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уже в следующем сезоне, но речи об играх Российской премьер-лиги (РПЛ) пока не идет.