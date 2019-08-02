Пустовойтова: назначение женщины-арбитра на Суперкубок УЕФА является серьезным шагом

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначить женскую бригаду арбитров во главе со Стефани Фраппар на матч за Суперкубок УЕФА - серьезный шаг для футбольного судейства. Такое мнение российский арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая матч за третье место на женском чемпионате мира по футболу 2019 года, высказала в пятницу ТАСС.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк". В матче за трофей примут участие английские "Ливерпуль" и "Челси", которые в сезоне-2018/19 выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно.

"Это очень серьезный шаг, - сказала Пустовойтова. - Когда эта новость долетала до СМИ, я была на сборе, нам, всем 135 судьям, как мужчинам, так и женщинам, Роберто Розетти вывел это назначение на экран. Могу сказать точно, что со стороны мужчин-арбитров это не вызвало удивления, потому что Стефани считается одним из ведущих рефери. Она физически справляется с работой, во Франции судит матчи премьер-лиги, тем более игра за Суперкубок пройдет с VAR".

"Что касается развития женского судейства, это здорово. Надеюсь, что благодаря этой новости все 55 стран - членов УЕФА сделают выводы и будут продвигать достойных женщин-арбитров", - добавила она.

Вместе с тем Пустовойтова не стала высказываться по поводу работы женщин-арбитров на матчах Российской премьер-лиги. "Стоит ждать назначения женщин на матчи Лиги чемпионов. У нас, если не ошибаюсь, пять женщин судят у себя в странах матчи мужских чемпионатов. Соответственно, у них больше шансов получить такие назначения. К сожалению, тем, кто не обслуживает, приходится радоваться со стороны", - резюмировала Пустовойтова.