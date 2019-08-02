СМИ: ЦСКА отказался продавать футболиста Чалова в английский "Кристал Пэлас"

ТАСС, 2 августа. Российский ЦСКА отказался продавать 21-летнего нападающего Федора Чалова в английский "Кристал Пэлас". Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

По информации источника, руководство армейцев не устроила сумма (€15 млн), которую предложил английский клуб.

В приобретении Чалова заинтересован лично главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон, который планирует подписать двух форвардов в текущее трансферное окно. Другим претендентом на переход в "Кристал Пэлас" является 23-летний нападающий английского "Брентфорда" Олли Уоткинс.

В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.