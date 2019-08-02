Федерация разрешит Забелинской выступать за Узбекистан на ОИ при выполнении ряда условий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не будет препятствовать выступлению Ольги Забелинской на Олимпиаде-2020 за сборную Узбекистана, если узбекистанская сторона выполнит ранее взятые на себя обязательства. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Велогонщица Забелинская не знает, как идут переговоры о ее выступлении за Узбекистан на ОИ

Обладательница трех олимпийских медалей в велогонках на шоссе Ольга Забелинская сменила летом 2018 года российское спортивное гражданство на узбекистанское. В апреле на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте, спортсменка выиграла две золотые медали, завоевав лицензию для выступления на Олимпиаде-2020. Однако выступление Забелинской в Токио под флагом Узбекистана находится под вопросом из-за необходимости обусловленного переходом двухгодичного пребывания на спортивном карантине, который прописан в Олимпийской хартии. Тем не менее у спортсменки остается шанс поехать на свои очередные Игры.

"Вопрос о возможности участия Забелинской в Олимпиаде-2020 должен быть согласован путем переговоров между национальными олимпийскими комитетами России и Узбекистана, - сказал Екимов. - И предварительно он должен быть одобрен нами. Федерация велоспорта России при выполнении определенных условий не будет возражать, если Ольга выступит на Олимпиаде под узбекским флагом".

"Решение по Забелинской пока на паузе, - продолжил собеседник ТАСС. - Но я понимаю, что обратного пути у этой спортсменки нет, у нее уже узбекский паспорт. Я думаю, что какие-то переговоры и согласования идут и в ближайшем будущем будет внесена ясность в этот вопрос. Я не хочу, чтобы спортсменка страдала в этой ситуации, но есть определенные требования для перехода и, самое главное, обязательства узбекской стороны, которые должны быть выполнены".

По информации ТАСС, одной из причин для перехода 39-летней Забелинской в другую сборную стали опасения, что российских спортсменов не допустят до Олимпиады-2020. Также этой велогонщице Узбекистан предложил определенные финансовые условия, которые ФВСР не могла повторить.

"Забелинская выступала за Россию на нескольких Олимпиадах и завоевала три медали. В принципе, те деньги, которые в нее были вложены, она оправдала и вернула олимпийскими наградами. Поэтому были проведены определенные переговоры и выставлены определенные условия. После их выполнения федерация, повторюсь, даст одобрение", - сказал Екимов.

Две бронзы и серебро

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Забелинская выиграла две бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. Четыре года спустя на Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх.