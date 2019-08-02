Баскетболист Мозгов считает, что американские врачи не совсем правильно лечили его травму

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" россиянин Тимофей Мозгов считает, что американские врачи допустили ошибку в лечении его травмы. Такое мнение он высказал ТАСС.

В минувшем сезоне Мозгов не провел ни одного матча за "Орландо" из-за повреждения колена, в итоге клуб принял решение отчислить 33-летнего игрока. 31 июля чемпион НБА сезона-2015/16 в составе "Кливленда" Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками".

"Прогресс в восстановлении колена есть, хоть и не такой быстрый, травма довольно старая. Я не хочу наговаривать на американских докторов, но лечили меня не совсем правильно, - сказал Мозгов. - Пока что кажется, что не от того лечили. Ничего жуткого или страшного нет, просто травма оказалась запущена".

Из-за травмы Мозгов не сможет сыграть за сборную России на Кубке мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

"В сборную я не поеду - все-таки не успеваю восстановиться полностью физически, - сказал Мозгов. - Сейчас у меня есть время до начала сезона - и даже чуть дольше. Торопить меня никто не будет, я нужен "Химкам" здоровым".