Велогонщица Забелинская не знает, как идут переговоры о ее выступлении за Узбекистан на ОИ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр в велогонках на шоссе Ольга Забелинская, сменившая летом 2018 года российское гражданство на узбекистанское, не имеет информации о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры о возможности ее выступления на Играх в Токио под флагом Узбекистана. Об этом Забелинская сообщила ТАСС.

Забелинская в апреле на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте, выиграла две золотые медали, завоевав лицензию для выступления на Олимпиаде-2020. Однако выступление велогонщицы в Токио под флагом Узбекистана находится под вопросом из-за необходимости обусловленного переходом двухгодичного пребывания на спортивном карантине, который прописан в Олимпийской хартии. Тем не менее у спортсменки есть шанс поехать на свои очередные Игры в случае успешных для нее переговоров между национальными олимпийскими комитетами России и Узбекистана и предварительного одобрения перехода со стороны Федерации велосипедного спорта России.

39-летняя Забелинская заявила, что она не в курсе того, как идет переговорный процесс. "Это не моя головная боль. Мое дело - крутить педали. Я уже не в первый раз в положении "поеду - не поеду", поэтому воспринимаю все спокойно", - заметила собеседница ТАСС.

Забелинская получила допуск на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро только после отмены Спортивным арбитражным судом правила Международного олимпийского комитета о том, что российские спортсмены, которые ранее имели допинговые нарушения, не смогут принять участие в Играх 2016 года.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Забелинская выиграла две бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. Четыре года спустя на Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх.