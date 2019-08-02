Финальный этап международного детского турнира "Локобол-РЖД" стартовал в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Суперфинальный этап международного детского футбольного турнира "Локобол-РЖД" стартовал в пятницу на "Сапсан-Арене" в Москве.

В турнире принимают участие команды, составленные из ребят 2008 года рождения, они будут разделены на группы, носящие имена футболистов "Локомотива"; в суперфинал вышли победители региональных этапов.

По итогам жеребьевки в группе 1 ("Станция Алексея и Антона Миранчуков") сыграют "Енисей" (Красноярск), "Псков-747", "Ротор" - Школа им. Л. В. Слуцкого (Волгоград), "КамАЗ" (Набережные Челны). В группу 2 ("Станция Дмитрия Баринова") попали "СКА-Хабаровск", "Спартак-Алания" (Владикавказ), "Партизан" (Белград, Сербия) и "Металлург" (Липецк). "Академия" (Пермь), "Даугавпилс" (Латвия), Сборные "Локобол-РЖД" и ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) сыграют в группе 3 ("Станция Михаила Лысова"). Хозяева турнира, московский "Локомотив", в группе 4 ("Станция Рифата Жемалетдинова") встретится с "Динамо" (Барнаул), "Вардаром" (Азовский район) и СШ №5 (Киров).

Отдельно будет проводиться турнир среди четырех команд девочек, которые сформируют группу "Станция Елены Фоминой" (главного тренера женской сборной России и ЖФК "Локомотив") - "Буревестник" (Екатеринбург), "Олимп" (Апшеронск), "Спартанки" (Богородск) и "Чертаново" (Москва). Победители и призеры турнира будут определены 4 августа. Фестиваль посвящен 45-летию Байкало-Амурской магистрали и приурочен к Году театра в России.

"Локобол-РЖД" - очень полезный турнир"

"Разрешите всех вас поздравить с тем, что долгожданный суперфинал, к которому вы так долго шли, сегодня открывается. Очень много взрослых хотели сделать для вас праздник, хотели организовать турнир так, чтобы вам он действительно запомнился, чтобы вы смогли на этих замечательных полях "Локомотива" показать все то, к чему вы так готовились. Хочу поблагодарить всех тех, кто принимает активное участие в проведении этого фестиваля - Детскую футбольную лигу (ДФЛ), Российский футбольный союз, "Локомотив", РЖД", - сказал во время приветственной речи председатель правления РФСО "Локомотив" Юрий Нагорных.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что клуб рассматривает фестиваль как возможность найти таланты для своей академии. "На протяжении всего турнира наши скауты ездили по городам, где проходили региональные соревнования, и тут наши коллеги внимательно следят за талантливыми игроками. Мы искренне надеемся, что в недалеком будущем ряды нашей академии пополнятся за счет тех ребят, которые выступают здесь. Хотим поблагодарить организаторов, это очень полезный турнир", - сказал он.

Фестиваль детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами являются ОАО "РЖД", "Локомотив" и ДФЛ. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов.