Предпосылок для ухода тренера сборной по волейболу Саммелвуо из "Кузбасса" нет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Никаких переговоров о возможном переходе главного тренера сборной России по волейболу и кемеровского "Кузбасса" Туомаса Саммелвуо в другой клуб не идет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил исполнительный директор "Кузбасса" Сергей Ломако.

Ранее издание "Бизнес-онлайн" со ссылкой на собственные источники сообщило, что специалист может возглавить санкт-петербургский "Зенит".

"У нас действующий контракт с Туомасом. Никаких разговоров о переходе нет, так что и комментировать тут пока нечего", - сказал Ломако.