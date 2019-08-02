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Летние олимпийские виды спорта

Предпосылок для ухода тренера сборной по волейболу Саммелвуо из "Кузбасса" нет

Ранее издание "Бизнес-онлайн" сообщило, что специалист может возглавить петербургский "Зенит"
Туомас Саммелвуо EPA/JOSE COELHO
Описание
Туомас Саммелвуо
© EPA/JOSE COELHO

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Никаких переговоров о возможном переходе главного тренера сборной России по волейболу и кемеровского "Кузбасса" Туомаса Саммелвуо в другой клуб не идет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил исполнительный директор "Кузбасса" Сергей Ломако.

Ранее издание "Бизнес-онлайн" со ссылкой на собственные источники сообщило, что специалист может возглавить санкт-петербургский "Зенит".

"У нас действующий контракт с Туомасом. Никаких разговоров о переходе нет, так что и комментировать тут пока нечего", - сказал Ломако.

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