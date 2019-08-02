Футболист Малком перешел из "Барселоны" в "Зенит"

Контракт с 22-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера составила €40 млн, еще €5 млн могут быть выплачены "Барселоне" в случае выполнения бонусов, прописанных в контракте футболиста. "Зенит" повторил рекорд суммы трансфера для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), до этого в 2012 году "Зенит" купил бразильца Халка у португальского "Порту" и бельгийца Акселя Витселя у португальской "Бенфики" также за €40 млн. В случае активации опций бонусов трансфер Малкома станет самым дорогим для клубов РПЛ.

"Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в "Зените" только начиналась, - заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока, в этом году появилась возможность его приобрести. Малком - футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом. Появление футболиста такого уровня в России - исключение из правил".

Семак добавил: "Условия нового лимита предполагают, что все легионеры - очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома".

Малком выступал за "Барселону" с лета 2018 года, в дебютном сезоне в составе испанского клуба он принял участие в 24 матчах в разных турнирах, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи. Вместе с "Барселоной" он выиграл титул чемпиона Испании по итогам сезона. Предыдущими клубами полузащитника были бразильский "Коринтианс", с которым он стал чемпионом Бразилии (2015), и французский "Бордо". Также футболист выступал за сборную Бразилии среди игроков не старше 20 лет, за которую в 13 матчах забил два мяча.

Действующий чемпион России "Зенит" на данный момент возглавляет турнирную таблицу текущего сезона, набрав девять очков в трех стартовых турах. В четвертом туре петербургский клуб примет "Краснодар", матч состоится 3 августа, начало встречи в 21:30 мск.