{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Теннисистка Кузнецова получила wild card на турнир в Торонто

Турнир пройдет с 5 по 11 августа

ТАСС, 2 августа. Россиянка Светлана Кузнецова получила wild card на участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кузнецова получила приглашение принять участие в турнире после того, как с соревнований из-за травмы снялась Петра Квитова из Чехии.

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 титулов на турнирах WTA, она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA Кузнецова занимает 108-е место.

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа.

Теги
WTA
Футбол в России
ФК "Спартак" оштрафован на 30 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с "Тамбовом"
Московский клуб наказан за неподобающее поведение болельщиков
Читать полностью