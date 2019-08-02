Теннисистка Кузнецова получила wild card на турнир в Торонто

ТАСС, 2 августа. Россиянка Светлана Кузнецова получила wild card на участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кузнецова получила приглашение принять участие в турнире после того, как с соревнований из-за травмы снялась Петра Квитова из Чехии.

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 титулов на турнирах WTA, она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA Кузнецова занимает 108-е место.

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа.