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Футбол в России

РФС: "Ростов" с серьезными ошибками организовал матч со "Спартаком" в чемпионате России

КДК РФС в пятницу условно наказал "Ростов" проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче со "Спартаком"
Болельщики "Спартака" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Матч второго тура чемпионата России по футболу между командами "Ростов" и "Спартак" был организован с серьезными ошибками со стороны хозяев. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в пятницу условно наказал "Ростов" проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче со "Спартаком".

"РФС ознакомился с решением КДК. Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьезные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы. Мы считаем, что система санкций за ошибки в организации матчей должна быть ужесточена", - сказано в сообщении РФС.

"Необходимо повысить ответственность всех сторон, имеющих отношение к безопасности на стадионах, принимающих матчи РПЛ, и других профессиональных футбольных лиг", - говорится в сообщении.

После матча, состоявшегося на "Ростов-Арене" 20 июля, болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Московский клуб осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку.

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