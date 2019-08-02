Исполком РФБ одобрил заявку на проведение в России женского ЧМ по баскетболу в 2022 году

ТАСС, 2 августа. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) на заседании одобрил подачу заявки в Международную федерацию баскетбола (FIBA) на проведение мирового первенства по баскетболу среди женщин 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Также на заседании исполкома РФБ были утверждены регламент первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года (Единая молодежная лига ВТБ) и регламент нового турнира - первенства России среди юниоров и юниорок (до 24 лет) по баскетболу 3х3. Были одобрены технические правки в регламенты чемпионата и Кубка России среди мужских и женских команд, первенства России, всероссийских и межрегиональных соревнований среди юниоров и юниорок (от 14 до 18 лет) на сезон-2019/20.

Помимо этого, в ходе заседания были определены кандидатуры семи представителей РФБ для выдвижения в состав органов управления и рабочих комиссий FIBA (Международной федерации баскетбола) на 2019-2023 годы.

Женский чемпионат мира по баскетболу Россия может принять впервые, в СССР он проходил дважды - в 1959 и 1986 годах. Сборная России трижды завоевывала серебряные награды мирового первенства. На завершившемся в июле чемпионате Европы российские баскетболистки заняли восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду.