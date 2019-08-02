Футболист Малком отметил, что быстро договорился с "Зенитом" о переходе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Перешедший из "Барселоны" в "Зенит" футболист Малком рассказал, что быстро договорился о своем трансфере. Об этом журналистам на презентации рассказал сам полузащитник.

"Зенит" объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним игроком в пятницу.

"Очень быстро достигли соглашения, я рад был здесь оказаться. Надеюсь как можно скорее начать играть, забивать голы и приносить радость многочисленным болельщикам "Зенита", - сказал Малком.

"Пока только прилетел в город, очень много туристов, очень красиво. Хочу чтобы все получилось, хочется играть, проявить себя, показать, на что способен", - отметил он.

Вместе с "Барселоной" Малком выиграл титул чемпиона Испании по итогам сезона. Предыдущими клубами полузащитника были бразильский "Коринтианс", с которым он стал чемпионом Бразилии (2015), и французский "Бордо". Также футболист выступал за сборную Бразилии среди игроков не старше 20 лет, за которую в 13 матчах забил два мяча.