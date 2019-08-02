Семак надеется на появление еще одного новичка в составе ФК "Зенит" до окончания лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак надеется на то, что клуб приобретет еще одного игрока до закрытия трансферного окна. Об этом Семак рассказал на пресс-конференции.

Трансферное окно для клубов Российской премьер-лиги закрывается 2 сентября.

"Мы надеемся, что еще хотя бы один игрок, который будет соответствовать уровню Лиги чемпионов, до окончания трансферного окна у нас появится. Наверное, иностранец", - сказал Семак.

Тренер рассказал о ключевых компонентах игры новичка команды бразильца Малкома. "Мы всегда ориентируемся на приглашение игроков с теми качествами, которых не хватает нашей команде на данном этапе, чтобы разнообразить нашу игру. Я говорю сейчас об обводке, об ударе, о скорости, о тех компонентах, которые нам нужны для работы под давлением, о приеме мяча. Много компонентов, которые у него есть, нужны нам, чтобы мы стали сильнее", - сказал Семак.

Семак разъяснил, чем он намерен руководствоваться при выборе иностранцев на матч в условиях лимита на легионеров (на данный момент действует лимит, при котором на поле не может находиться более шести легионеров - прим. ТАСС). "Мы будем выбирать, исходя из соперника, из тех легионеров, кто готов играть. Самое главное, что у нас появился новый очень качественный игрок, мы должны использовать его самые сильные качества. Будут играть те, кто нужны на сегодняшний день", - подчеркнул тренер.

В нынешнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили полузащитники Алексей Сутормин и Малком, вратарь Александр Васютин, а также защитник Дуглас Сантос.