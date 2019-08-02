"Зенит" не будет иметь проблем с финансовым фейр-плей из-за трансфера Малкома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Трансфер бразильского футболиста Малкома не станет причиной проблем санкт-петербургского "Зенита" с финансовым фейр-плей. Об этом журналистам в пятницу заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Зенит" объявил о переходе Малкома из "Барселоны" в пятницу, контракт с 22-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера составила €40 млн, еще €5 млн могут быть выплачены "Барселоне" в качестве бонусов.

"Мы действуем в строжайшем соответствии с принципами фейр-плей. Это приобретение не входит в конфликт с принципами фейр-плей. Более того, у нас есть запас, чтобы сделать еще приобретения", - сказал Медведев.

"Что касается суммы трансфера - примерно €40 млн. Переговоры шли хоть и трудно, но очень профессионально, потому в такое короткое время удалось достичь результата. Бумажная работа закончилась, теперь будет работа на поле", - добавил он.

Малком выступал за "Барселону" с лета 2018 года, в дебютном сезоне в составе испанского клуба он принял участие в 24 матчах в разных турнирах, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи. Вместе с "Барселоной" он выиграл титул чемпиона Испании по итогам сезона. Предыдущими клубами полузащитника были бразильский "Коринтианс", с которым он стал чемпионом Бразилии (2015), и французский "Бордо". Также футболист выступал за сборную Бразилии среди игроков не старше 20 лет, за которую в 13 матчах забил два мяча.

Действующий чемпион России "Зенит" возглавляет турнирную таблицу текущего сезона, набрав 9 очков в трех стартовых турах. В четвертом туре петербургский клуб примет "Краснодар", матч состоится 3 августа.