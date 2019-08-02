Женская сборная по спортивной гимнастике на ОИ может наполовину состоять из дебютанток

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио может состоять наполовину из дебютанток, которые в этом сезоне по причине возрастных ограничений не могут выступать на взрослых соревнованиях. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"У нас с чемпионата мира в Катаре продолжаются проблемы в женской команде, - заметила Родионенко. - Там, я напомню, мы не завоевали ни одной награды в личном первенстве. И сейчас также нет повода для радости".

"Мы будем подтягивать молодых. Есть у нас спортсменки 2004 года рождения, они показывают совершенно другую гимнастику. И на Олимпиаду в Токио мы готовы их везти. Половина команды может состоять из молодых", - добавила собеседница ТАСС.

В соревнованиях по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года смогут принять участие 196 спортсменов (98 мужчин и 98 женщин), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград (восемь у мужчин и шесть у женщин). Каждая страна может быть представлена не более чем восемью спортсменами (четыре мужчины и четыре женщины) и еще максимум двумя спортсменами у мужчин и женщин, если они не участвуют в командных соревнованиях. Таким образом, максимальное количество спортсменов может равняться 12.

Минимальный возраст для участия во взрослых международных стартах по спортивной гимнастике составляет 16 лет. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Женская сборная России завоевала олимпийскую лицензию после того, как стала второй в командном турнире на чемпионате мира 2018 года в Дохе.