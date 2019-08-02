Кикнадзе: вопрос со стадионом для домашних игр "Локомотива" в ЛЧ решится к концу августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обсуждает вопрос проведения домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Лужники", ясность наступит к концу августа. Об этом ТАСС в пятницу заявил генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

В прошлом сезоне "Локомотив" занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Домашним стадионом железнодорожников является "РЖД-Арена", на которой красно-зеленые проводили матчи Лиги чемпионов прошлого сезона.

"Посмотрим, ближе к Лиге чемпионов будем понимать. Обсуждаем этот вопрос, надеюсь, поеду на жеребьевку группового этапа, твердо понимая, где мы будем играть", - заявил Кикнадзе.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 30 августа. В прошедшем сезоне главного еврокубка в "Лужниках" выступал ЦСКА.