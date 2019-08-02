Чайковская: контрольные прокаты юниоров в танцах изумили количеством выдающихся партнеров

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Контрольные прокаты российских юниоров в танцах на льду изумили главу тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елену Чайковскую количеством выдающихся партнеров. Как отметила Чайковская в беседе с журналистами, это большая редкость для танцев на льду.

Контрольные прокаты юниоров проходят в учебно-тренировочном центре "Новогорск". Первыми свои программы тренерскому совету и руководству ФФККР продемонстрировали танцоры.

"Я для себя открыла несколько выдающихся партнеров, в танцах это большая редкость, но здесь они были. Значит, нам есть на что рассчитывать, - заметила специалист. - Обозначать их не буду, чтобы не обижать других, но я была изумлена - люди слышат музыку, подчеркивают ее коньком, специально отстают от музыки, чтобы ворваться в следующую фразу. Это величайшая вещь, особенно для мужчин, они обычно, простите, прут не разбирая куда".

"С партнершами всегда было проще, у нас всегда были танцевальные девочки, поэтому я это не фиксирую, это норма, с этим у нас все в порядке. Но хороший партнер - это действительно большая редкость", - подчеркнула Чайковская.

"В целом уровень юниоров очень высокий, но сегодня я бы особенно отметила повышенную базу, это то, на чем строится фигурное катание, что дает возможность раскрываться, делать какие-то новые элементы, скоростные вещи. Все это есть, скорость и хорошее скольжение заметны у всех пар. Понравились находки во вращениях и, что самое сложное в танцах, в поддержках", - сказала Чайковская.

Это танцевальный бум

Чайковская отметила, что для атмосферы соревнований высокого уровня участникам прокатов не хватало лишь костюмов. "Сегодня я сказала - это бум танцев, все как следует поработали. Мне кажется, надень на них всех костюмы, это были бы шикарные соревнования любого ранга", - сказала она.

"Меня порадовала работа тренеров - Судаков, работающий в Самаре, показал прекрасную работу, Жук и Свинин, Алексеева и Кустарова, Рублева, Ляпина, боюсь кого-нибудь забыть. Раньше такой массы фигуристов не было, а сегодня ни одна пара не выпала, это радует. Они показали потрясающий базис, хорошо стоят на ногах. Я не люблю говорить это в танцах, но, если ты на коньках не стоишь, раскрыться невозможно, а тут есть на чем стоять", - сказала специалист.

"Мы увидели разную готовность фигуристов, но некоторые уже сейчас уезжают на этапы Гран-при, другие - только через полтора месяца. Но не было ни одного провального выступления, чтобы сказать: "Боже мой, зачем вас сюда допустили?" - хотя бывали года, когда так происходило. Порадовал и хороший выбор музыки, пусть и не у всех, если ты в танцах нашел свою, считай выиграл", - отметила Чайковская.

"Мне не хватило чуть-чуть хореографической составляющей, но для 2 августа это естественно, ей пока всерьез не занимались, уделяя больше внимания постановкам, накатам, новым правилам в твизлах. Все справились, серии твизлов получились с хорошими задумками, с вставками вплоть до легких поддержек, хватов, изменений направления - все это интересно смотрится. И при этом ни одного нарушения", - подчеркнула специалист.

Следующими прокаты специалистам представят юниоры в одиночном катании. Прокаты одиночников пройдут 5 и 6 августа, прокаты спортивных пар - 8-9 августа.